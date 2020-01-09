حرس الثورة يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف عين الاسد

2020/01/09 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث قائد الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد أمير علي حاجي زادة عن تفاصيل الضربة الصاروخية الايرانية على قاعدتين امريكيتين في العراق، عي...

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