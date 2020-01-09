مستشار عبدالمهدي يتحدَّث عن عقوباتٍ اقتصادية وانتقام أميركي من العراق

2020/01/09 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عادت مشاهد #الحصار إلى أذهان العراقيين بعد تهديد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد، فيما بدأت ملامح القلق تظهر في الأسواق بعدم استقرار أسعار […]

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