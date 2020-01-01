حسب ابراجكم... أفضل الأوقات للحصول على فرصة عمل أو وظيفة حكومية في 2020

2020/01/09 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل الأوقات للحصول على فرصة عمل في 2020

أفضل الأوقات للحصول على فرصة عمل في 2020

1-برج الحمل

صاحب الحظ الأوفر للحصول على فرص العمل والوظائف الحكومية والمناصب المهمة ولديه الفرصة على مدار سنة 2020 بكاملها، وتعد الفترة الأكثر حظا هي

من (16-2-إلى 31-3)

من (2-10-2020 إلى 28-10-2020) مهمة جدا

2-برج الثور

تعد الفترة الأوفر حظا للحصول على عمل أو وظيفة

من (1-1-2020 إلى 14-1-2020)

من (31-3-2020 إلى 12-5-2020)

من (28-10-2020 إلى 22-11-2020)

3-برج الجوزاء

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

من( 14-1-2020 إلى 8-2-2020)

من (13-5-2020 إلى 28-6-2020)

من( 22-11-2020 إلى 16-12-2020 )

4-برج السرطان

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة لديهم وقت جيد

من ( 2-1-2020 إلى 16-2-2020)

من( 28-6-2020 إلى 31-12-2020)

5-برج الأسد

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة أو منصب على مدار سنة كاملة

من ( 16-2-إلى 31-3 ) تعد الفترة الأهم

6-برج العذراء

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة أو منصب على مدار سنة كاملة

من ( 31-3-إلى 12-5 ) تعد الأهم

7-برج الميزان

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

من (14-1-2020 إلى 8-2-2020 )

من (13-5-2020 إلى 28-6-2020)

من ( 8-8-2020 إلى 6-9-2020) الأهم

8-برج العقرب

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

من( 8-2-2020 إلى 5-3-2020 )

من (28-6-2020 إلى 5-9-2020)

من( 6-9-2020 إلى 2-10-2020 )

من( 3-10-202 إلى 31-12-2020)

9-برج القوس

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

لديهم الفترة الأفضل من بداية السنة وحتى أخر يوم فيها

من( 16-2-إلى 31-3 ) الأهم

10-برج الجدي

تعد الفترة الأوفر حظا للحصول على عمل أو وظيفة

من ( 16-2-إلى 31-3 )

من (21-5-إلى 22-6) الأهم

من( 23-6-2020 إلى 7-8-2020 )

من( 28-10-2020 إلى 22-11-2020)

11-برج الدلو

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

من (22-6-2020 إلى 22-7-2020) الأهم

من( 8-8-2020 إلى 6-9-2020)

من( 22-11-2020 إلى 16-12-2020 )

12-برج الحوت

تعد الفترة الأوفر حضا للحصول على عمل أو وظيفة

من (22-7-2020 إلى 23-8-2020) الأهم

من (6-9-2020 إلى 2-10-2020 )

من( 16-12-2020 إلى 31-12-2020)

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