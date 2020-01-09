الكعبي للاطراف المتنازعة بموضوع اتحاد كرة القدم: ضرورة تجنيب الرياضة للعقوبات الدولية

2020/01/09 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، الاطراف المتنازعة في موضوع اتحاد كرة القدم الى تجنيب الرياضة العراقية للعقوبات الدولية، محذرا الاطراف من السعي لتحقيق مصالح شخصية ضد مصلحة الكرة العراقية.وذكر مكتب الكعبي، في بيان، إن "الكعبي التقى اليوم، في مكتبه رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي ، برفقة نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي وعلي شويليه ، حيث جرى بحث موضوع الخلاف الدائر في اتحاد الكرة وسبل تذليله من اجل صالح الرياضة العراقية".وقال الكعبي، إنه "سبق وان شددنا وخلال لقاءات سابقة مع اطراف النزاع المذكور وبحضور عليوي الى ضرورة حل الازمة التي تواجه الاتحاد " بالطرق الودية " وبما يضمن حقوق كل الاطراف المتنازعة وعدم الوصول الى مرحلة قد تكون خطرة بالنسبة للرياضة العراقية ، اضافة الى تاكيدنا المستمر وخلال الحوارات السابقة ان الخلافات المستمرة قد تصلنا لعقوبات دولية لا يريدها الجميع".ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، جميع الاطراف المتنازعة في موضوع اتحاد كرة القدم الى "وجوب تجنيب الرياضة العراقية الى العقوبات الدولية ، فيما حذر هذه الأطراف من السعي لتحقيق " مصالح شخصية " امام المصلحة الكبرى للكرة العراقية".وأكد الكعبي، أنه "في حال لم يتم حل الازمة الحالية ودياً وكما تم التوجيه والاتفاق عليه سابقا ، فسيكون لمجلس النواب كلمة وموقف قد يتعدى ما طالبناه سابقا".

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