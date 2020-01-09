بارنيت : بيل لن يرحل عن الريال

2020/01/09 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة صرح بارنيت وكيل جاريث بيل حيث أكد على أنه لا مجال لرحيل الويلزي في الصيف المقبل بعد أن تواردت أخبار حول رغبة بيل في الرحيل في فترة الانتقالات المقبلة .هذا وقد أكد بارنيت على سعادة وراحة بيل مع الريال مما يجعله لا يبحث عن عروض للخروج من النادي الآن او في فترة الانتقالات القادمة .

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