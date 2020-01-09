مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: استهداف القاعدة العسكرية الاميركية دفاع عن النفس

2020/01/09 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن الهجوم الصاروخي الايراني على القاعدة العسكرية الاميركية في العراق يأتي ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.

وأكد روانجي في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة، أن العملية التي نفذتها إيران على مواقع أميركية في العراق ضمن إطار العمل بالحق الذاتي في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن هذه العمليات جرت وفق اهداف عسكرية دقيقة وذكية، وفي الوقت ذاته لم تلحق اي اضرار بالمدنيين والممتلكات غير العسكرية في المنطقة.

وحذر روانجي من مغبة اي مغامرة عسكرية اخرى ضد إيران، التي أعلنت عزمها الحازم ووفقا للقوانين الدولية للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة اراضيها امام اي اعتداء، وذلك بصفة ايران عضوا مسؤولا في منظمة الامم المتحدة وملتزمة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق المنظمة الأممية.

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