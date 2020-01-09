بيان رسمي حول مخاطر الهجمات الأمريكية والإيرانية على نفط العراق

2020/01/09 | 15:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير علّقت وزارة النفط، الخميس، على تقارير حذرت من مخاطر الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة في العراق، على إنتاج وتصدير النفط.

أكدت المتحدث باسم وزارة النفط أن الأحداث الجارية لن تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير النفطي

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان له، يوم 9 كانون الثاني/يناير، إن "عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر بالأحداث الجارية في العراق".

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وأضاف جهاد، أن "معدل الإنتاج اليومي للنفط الخام يبلغ 4.46 ملايين برميل يوميًا، في حين يبلغ معدل الصادرات النفطية 3.45 ملايين برميل يوميا"، مؤكدًا "التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والمتحالفين معها من خارجها".

وفي بيان آخر، ذكرت الوزارة، يوم الخميس، أن "شركة نفط البصرة تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة (CNPC) الصينية العاملين في حقل غرب القرنة /1 جنوبي العراق".

يأتي ذلك بعد معلومات أدلت بها مصادر في قطاع الطاقة حول إجلاء نحو 20 موظف من قبل مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، بعد القصف الأمريكي والرد الإيراني في العراق.

وهاجمت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودًا أمريكيين في الأنبار وأربيل، شمالي وغرب العراق، يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/يناير، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة 3 كانون الثاني/يناير.

قالت وزارة النفط إن أنباء إجلاء موظفين صينيين من حقل نفطي في البصرة غير صحيحة

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في "أوبك" بعد السعودية، فيما تعتمد موازنة البلاد على إيرادات الخام بنسبة تصل إلى 95%.

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