“جاستين بيبر “مصاب بمرض نادر “غير قابل للشفاء”!

2020/01/09 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن المغني الكندي جاستين بيبر في منشور عبر حسابه على “إنستغرام” إصابته بمرض لايم، مؤكدا أنه السبب وراء فترة الاكتئاب التي يمر بها.ونشرت صحيفة “إس إف جيت” أن مغني البوب جاستين بيبر 25 عاما، قد أعلن عبر “إنستغرام” إصابته بمرض لايم وصرح أنه يعاني منذ عامين من المرض ومازال يتلقى العلاج، وقد وصفه […]

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