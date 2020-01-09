الأمم المتحدة: الحوثيون لم ينفذوا الهجوم على منشآت أرامكو

2020/01/09 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتستقلة / كشف التقرير الصادر عن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية (SE:2222)في سبتمبر الماضي لم يقم به الحوثيون، وذلك.وتعزز تلك التقارير من اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها من قام بهذه الهجمات.وكان كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية والمملكة العربية السعودية قد وجهوا الاتهام إلى إيران […]

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