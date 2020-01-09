2020/01/09 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد القوة الجوية الإيرانية: لم يكن هدفنا قتل الجنود الأمريكيين بضربة القواعد..



وأدعوهم لمغادرة المنطقة طوعاً

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

توعد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، برد مزلزل، حسب قوله، على الأمريكان بعد أن رفضوا الانسحاب من العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة له عبر منصته "تويتر" إن "أمريكا تثب

بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (9 كانون الثاني 2019)، إن المقاومة الإسلامية لا تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق، مؤكداً أن ما يجري من استهداف للسفارة الأمريكية، لا تقف خلفه المقاومة ايضاً.

وذكر

بغداد اليوم- بغداد

أكد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن ساعة الصفر في عملية الثأر لاغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لم تنطلق بعد.

وقال الخزعلي في تغريد له على منصة "تويتر"،

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