قتل وتعنيف وطرد.. تزايد العنف ضد الرجال في كوردستان

2020/01/09 | 15:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب اتحاد الرجال في اقليم كوردستان فإن 65 رجلاً قد انتحروا في عام 2014 مع قتل خمسة آخرين على يد زوجاتهم أو اقاربهن.

في 2015، ارتفع معدل الانتحار إلى 69 بينما قتل ستة رجال على يد زوجاتهم أو بمساعدة الاقرباء.

ووصل العدد إلى 70 و74 حالة انتحار في 2016 و2017 على الترتيب.

وأظهرت احصائية 2018 ارتفاعاً مطرداً مقارنة بالسنوات السابقة.

ويعزو بعض المراقبين تزايد حالات العنف ضد الرجال الى القوانين المدافعة عن المرأة بينما يرفض آخرون هذا التفسير.

وتتعدد اوج تعنيف الرجال من قبل زوجاتهم بين الخيانة الجسدية والضرب والطرد من المنزل وخصوصا الكبار بالعمر من الازواج ومنع من مقابلة اطفالهم وتبلغ حتى حد القتل.

وعبر اعضاء اتحاد الرجال في اقليم كوردستان عن اسفهم لارتفاع معدل العنف ضد الرجال، وطالبوا بوضع حد لهذا الارتفاع المفزع.

وقال اتحاد الرجال إن الإحصاءات لا تمثل سوى الحالات التي تم توثيقها، في الوقت الذي لم تتحق فيه حكومة إقليم كوردستان من الأرقام.

وتأسس اتحاد رجال كوردستان عام 2008 وهو الاتحاد الوحيد في اقليم كوردستان والعراق وهو يدافع عن حقوق الرجال ضد ممارسات زوجاتهم.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لآرام بختيار

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