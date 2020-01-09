قـيـس ا لـخـزعـلــي: لم نستهدف البعثات الدبلوماسية ولا السفارة الأمريكية “حاليا”

2020/01/09 | 15:56 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

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