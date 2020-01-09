عبد المهدي يؤكد لأوغلو التزام العراق بإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم

2020/01/09 | 15:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو .

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