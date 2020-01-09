الاستخبارات الأميركية تبحث وراء السبب الحقيقي لتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

2020/01/09 | 15:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد مصدر أميركي مسؤول، الخميس، أن الاستخبارات الأميركية تبحث حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران، مع تزايد الشكوك حول ما يمكن أن يتسبب في تحطم طائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

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