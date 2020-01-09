بعد أن هدد بـ” محوهم من الوجود”.. قائد شرطة واسط يهرب من المتظاهرين.. فيديو

2020/01/09 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تسجيلا مصوراً لقائد شرطة واسط علي حسين، وهو يهرب من المتظاهرين بالمحافظة بعد ان تظاهروا أمام قيادة شرطة المحافظة لرفض تهديده الذي اطلقه امس للمتظاهرين بمحوهم من الوجود .وامس الاربعاء تداول ناشطون ومدونون على نطاق واسع تسجيلا مصورا لقائد الشرطة وهو يتحدث الى مجموعة من الشباب قائلا: […]

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