صور.. غضب بعد وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل عربي

2020/01/09 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة طفلة سورية بعد تقليدها مشهد انتحار الممثلة، كندا حنا، خلال أحداث مسلسل “خاتون”.وقال نشطاء إن الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر 9 سنوات، لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدا في المسلسل.وأضافوا أن بتول، […]

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