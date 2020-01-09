الاحتجاجات تستعيد زخمها .. دعوات لمليونية في التحرير غداً

2020/01/09 | 16:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرة حاشدة يوم غد في ساحة التحرير، وساحات الاحتجا...

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