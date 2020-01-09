برهم صالح يستقبل وزير الخارجية التركي..هذا أبرز ما دار بينهما

2020/01/09 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الخميس، رفض ان يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على اي بلد مجاور، مشيراً إل...

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