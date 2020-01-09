مسؤول عراقي يفاوض روسيا لشراء منظومة

2020/01/09 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، اليوم الخميس، تفعيل المفاوضات بين الجانبين العراقي والروسي لشراء منظومة إس300وذكر رضا في تصريحات صحفية اطلعت عليها "كلكامش برس"، إن: "هذا الموضوع كان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة بعد أن تم استهداف أكداس الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات قبل عدة اشهر حيث تم احتياج هذا السلاح، وقد تحركت الجهات المسؤولة إلى إحياء المفاوضات فيما يخص عقد أس300 ".واضاف :" لا أعلم بصراحة المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات لأنني غير مشارك فيها، لكني أعلم أن هناك موافقة من القيادة العليا للمباشرة بهذه المفاوضات ".وفي وقت سابق أعلن ، عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية إيغور كوروتشنكو ، أنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية إس-400وأكد كوروتشنكو أن اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي خلال غارة جوية على العراق يدل على أن بغداد بحاجة إلى تحسين نظام الدفاع الجوي يذكر ان روسيا سبق لها في السنوات الماضية تزويد العراق بقاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ ، والمروحيات الهجومية مي-35 ومي-28إن إيه وطائرات سو-25 ودبابات تي-90 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية بانتسير-إس1

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