بعد فضيحة فشل صواريخها.. إيران: هجوم عين الأسد كان بأبسط قدراتنا

2020/01/09 | 16:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد نائب قائد #الحرس_الثوري الإيراني #علي_فدوي، اليوم الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة “#عين_الأسد”، والذي مثل انتهاكاً بالغاً لسيادة الدولية العراقية، كان جزءاً بسيطاً من […]

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