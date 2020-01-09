العراق: بعد ضرب الصواريخ الايرانية

2020/01/09 | 16:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على أهداف أمريكية في العراق سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد الولايات المتحدة من المنطقة.

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