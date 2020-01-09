سهيل قبلان - تعجرف الجنرال الشيخ هو الخسه واللاانساني

2020/01/09 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الخسه هي التحلل من كل مسؤولية اخلاقية وضميرية وانسانية جميلة حيال المراة والاطفال وكيفية التعامل معهما باخلاق راقية وجميلة تقدس الانسان في الانسان,وانعدام تلك المسؤولية الجميلة يكون مصدر ومنبع الشر في التعامل مع الاخرين ووصلت تلك الخسه برئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي الى نفي والتشكيك في الالم الفلسطيني ونفي ودوس انسانية وامومة المراة الفلسطينية واعتبر الالم الاسرائيلي هو الالم الانساني الحقيقي و......

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