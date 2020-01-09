رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا

2020/01/09 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع سفراء دول بريطانيا والمانيا وفرنسا الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والتهدئة وضبط النفس

وشدد الرئيس صالح على وجوب حماية السيادة الوطنية لجمهورية العراق وحفظ أمن واستقرار البلد.

من جهتهم، أكد السفراء دعم بلدانهم لسيادة العراق وسلامة أمنه، مشددين على أهمية مواصلة العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ التفاهم والسلام في المنطقة والعالم.

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