الرئيس صالح يؤكد أهمية العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني للشرطة العراقية

2020/01/09 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (9 كانون الثاني 2019) أهمية العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني للشرطة العراقية.

وقال صالح، في تهنئة للشرطة العراقية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها: "في الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية، نتقدم بأحر التهاني إلى جميع قيادات ومنتسبي الشرطة العراقية، ونستذكر، بمثل هذه المناسبة، بتقدير واحترام عاليين التضحيات الكبيرة التي قدمتها المؤسساتُ والعاملون في دوائر الشرطة من أجل حماية المواطنين والبلد في الحرب التي خاضها شعبنا الكريم، وقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها ضد الإرهاب، فقدموا جميعا، ومن بينهم رجال الشرطة، مثالاً للبطولة والشجاعة والإخلاص للقيم الوطنية النبيلة".

وأضاف: "وبهذه المناسبة نؤكد أهمية العمل بكل الإمكانات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والثقافي القانوني، وتطوير أجهزة ومعدات ووسائل عمل الشرطة بما يؤمّن أداءً متقدماً للمؤسسات والدوائر المختلفة للشرطة، ويوفر الخدمات المطلوبة للمواطنين على أسس مهنية متقدمة تليق بواجبات الشرطة في دولة ديمقراطية عادلة".

بغداد اليوم

رأى النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، إن عدم رغبة القوى السياسية السنية والكردية في اخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق، اساءة للوحدة الوطنية، مؤكدا انها ستؤثر على طبيعة العلاقات مع الكرد.

وقال ق

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود اوغلو، اليوم الخميس، اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ’’تصعيد خطير’’ في المنطقة.

وقال اوغلو في مؤتمر ص

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الخميس (9 كانون الثاني 2020)، أن العراق وتركيا اتفقا على ان أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران سيعزز من قدرة الإرهاب ويهدد بإشعال الصراعات بالمنطقة.

وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي، مش

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