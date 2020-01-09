إيران: قصف القواعد الأميركية استعراض.. والانتقام الأشد قريباً

2020/01/09 | 16:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



هدد الحرس الثوري الايراني، الخميس، من شن “انتقام أشد”، قريباً، وذلك عقب هجماتها الصاروخية...

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