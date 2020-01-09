2020/01/09 | 16:55 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيران: قصف القواعد الأميركية استعراض.. والانتقام الأشد قريباً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
هدد الحرس الثوري الايراني، الخميس، من شن “انتقام أشد”، قريباً، وذلك عقب هجماتها الصاروخية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيران: قصف القواعد الأميركية استعراض.. والانتقام الأشد قريباً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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