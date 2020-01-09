2020/01/09 | 16:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- CNN: واشنطن تحقق في فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران بصاروخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (CNN: واشنطن تحقق في فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران بصاروخ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (CNN: واشنطن تحقق في فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران بصاروخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).