الخزعلي يوجه برد مزلزل للقوات الأميركية في العراق

2020/01/09 | 16:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]هدد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، القوات الأميركية بـ "رد مزلزل" بعد رفضها الانسحاب من العراق، فيما أكد أن "ساعة الصفر" في عملية الثأر لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس لم تنطلق بعد.

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