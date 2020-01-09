رئيس الجمهورية: نقدر تضحيات الشرطة في حماية المواطنين

2020/01/09 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، الشرطة العراقية بتشكيلاتها وصنوفها كافة، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها.

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