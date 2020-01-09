2020/01/09 | 17:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترب لاعب المنتخبات الوطنية بكرة القدم محمد شوكان من التواجد في الدوري الكويتي.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "شوكان اقترب من التوقيع على كشوفات نادي كاظمة الكويتي لتمثيله في الدوري الكويتي".

وبين ان "الادارة اتفقت بشكل نهائي مع شوكان لغرض تمثيل الفريق ولم يتبق سوى تفاصيل بسيطة".

واشار الى ان ادارة نفط الوسط لا تمانع من الانتقال الى الدوري الكويتي لاسيما مع توقف الدوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي اخر يقترب من الدوري الكويتي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي اخر يقترب من الدوري الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).