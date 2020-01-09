اعلان الفائز بلاعب الشهر في ليفربول 

2020/01/09 | 17:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن ليفربول، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الفريق، خلال شهر كانون أول المنصرم.

ووفقًا لحساب ليفربول على موقع تويتر، فإن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، حصد جائزة الأفضل.

ونجح أرنولد خلال شهر كانون أول في تسجيل هدف وحيد، بينما قدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة.

وقال أرنولد عقب حصوله على لقب الأفضل: "إنها جائزة كبيرة بالنسبة لي، لأنها قادمة من الجماهير، وهذا يعني الكثير".

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في الوصافة بـ45 نقطة.

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