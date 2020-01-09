مبابي يشيد بإداء نيمار

2020/01/09 | 17:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أشاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بأداء زملائه في المباراة التي انتهت بالفوز الكاسح على سانت إيتيان 6-1 مساء الأربعاء في دور الثمانية لكأس الرابطة.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية "الأداء لم يكن مثاليا بالدرجة الكافية، ولكن هناك تحسن كبير، أراح زملاءنا في خط الدفاع، ليصبحوا أكثر هدوءا في تمرير الكرات لنا، إنها مسألة (أخذ وعطاء)".

ويصف المهاجم الشاب بهذه التصريحات فلسفة الخطة الجديدة لتوماس توخيل 4-4-2، والتي تفرض على الرباعي الأمامي أداء مهام دفاعية إضافية.

وأضاف كيليان "الأمر لا يقتصر على خطة اللعب فقط، حتى اللعب بثلاثي هجومي يفرض علينا مهاما مشابهة، نحلل مستوانا عقب كل مباراة عبر شاشة التليفزيون، ولدينا وعي تام".

واستطرد "لا نلعب كرة قدم أمريكية، ولسنا أفضل مدافعين في العالم، ولكن هناك تحسن ملموس في الملعب، وبات خط دفاعنا غير ملزم بالركض إلينا كثيرا لأننا نؤدي المطلوب منا".

وأكد مهاجم بي إس جي "نعم، نشعر بانتعاشة بدنية بعد فترة الراحة، خاصة أنني ونيمار وإيكاردي عانينا من بعض الإصابات، بينما كان آنخيل دي ماريا الأكثر جاهزية، والآن نحن في أفضل صورة ممكنة لمواجهة ضغط المباريات في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "لقد رأيت نيمار يقوم بالعديد من التدخلات الدفاعية، إنه أمر رائع، عندما أتحدث عن الوعي، أقصد مثل هذه التصرفات، إن نيمار يؤدي المهام الدفاعية، وهي رسالة للجميع".

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