القضاء يطلق سراح قرابة 3 الاف متظاهر ويبقي على 91 رهن الاحتجاز

2020/01/09 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 2811 متظاهرًا واستمرار توقيف 91 آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع تشرين الأول الماضي.وقال المجلس في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "السلطات القضائية أطلقت سراح 2811 شخصًا حتى الآن اعتقلوا على خلفية التظاهرات".وأضاف أن "عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ 91 موقوفًا". ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 شهيد وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استند إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية .

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