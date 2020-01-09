2020/01/09 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكدت وزارة النفط العراقية ،اليوم الخميس، أن عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام مستقرة ولم تتأثر بالأحداث الأخيرةوقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن معدل الإنتاج اليومي للنفط الخام بلغ 4 مليون و460 ألف برميل باليوم، فيما بلغ معدل الصادرات النفطية 3 ملايين و450 الف برميل باليوم.وجدد المتحدث "التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفون معها من خارجها".وتأتي هذه التأكيدات العراقية بعد تزايد حدة التوتر في العراق والمنطقة اثر تبادل الهجمات بين ايران والولايات المتحدة الامريكية .يذكر ان أمين عام أوبك محمد باركيندو إن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.وأوضح باركيندو على هامش مؤتمر في أبوظبي "من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط : عمليات إالانتاج والتصدير مستقرة ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط : عمليات إالانتاج والتصدير مستقرة ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).