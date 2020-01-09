امين يونس - الوَطَنْ

2020/01/09 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس عزيزي المُعتَصِم في ساحة التحرير في بغداد : أنتَ خرجتَ بحثاً عن [ وَطَنْ ] ، وذلك يعني أنكَ سَبَقَ أنْ ضّيعتَ الوطن ولم تَعُد تشعُر بهِ .وأنا أيضاً مثلك ، أفتقد الوطن ولا أحسُ بإنتمائي لهُ … ولهذا أؤيِدَك .عزيزي المنتفض في ساحة الحبوبي في الناصرية : أنتَ رفضتَ كُل الأحزاب المتنفذة الحاكمة وأغلقتَ مقراتها جميعاً ، لأنكَ واثِقٌ بأن هذهِ الأحزاب هي المسؤولة عن كُل الترّدي الحاصِل .وأنا أيضاً أر......

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