دور قطر في إخماد حرب عالمية ثالثة وشيكة بين اميركا وايران | تقرير

2020/01/09 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلٌ حافل بفض النزاعات، وحل الأزمات، وإخماد أي فتيلٍ يهدد السلم الدولي، في رصيد دولة قطر، فقد أنقذت الدبلوماسية القطرية خلال العقدين الأخيرين المنطقة من صراعاتٍ مدمرة..



بخطىً ثابتة، وثقل سياسي، ودبلوماسية متزنة.

التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على قطر، مركز الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ومبعوث السلام الدولي، نائب رئيس وزرائها وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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