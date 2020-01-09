ترامب: آمل أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار بيلوسي للحد من صلاحياتي

2020/01/09 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للحد من صلاحياته بشأن إعلان الحرب.





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