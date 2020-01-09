“عشرة كانون نكون أو لا نكون”.. دعوات كبيرة لتظاهرة مليونية في بغداد غدا الجمعة

2020/01/09 | 17:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعا ناشطون في الاحتجاجات إلى تظاهرات مليونية، يوم غد الجمعة، في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.وبدأ الناشطون في التحشيد لتظاهرات العاشر من يناير الحالي منذ أيام، وأسماها بعضهم “تظاهرات القصاص”، في إشارة إلى القصاص من قتلة المحتجين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ورفع محتجون في ساحة التحرير لافتات يدعون فيها إلى إحضار “خوذ […]

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