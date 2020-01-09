بالوثيقة: الكعبي يوجه طلباً لوزير الخارجية بشأن اجراءات الوزارة ازاء القصف الاميركي للقائم ومطار بغداد

2020/01/09 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، بإعلامه عن اجراءات الوزارة ازاء القصف الأميركي، لمعسكر الحشد الشعبي في قضاء القائم، والضربة الجوية التي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الكعبي تتضمن 4 امور يطالب فيها وزير الخارجية معرفة "الإجراءات الرسمية وعلى المستويين السياسي والدبلوماسي التي قامت بها وزارة الخارجية والسيد الوزير على النطاقين الإقليمي والدولي إزاء الاحداث المذكورة".

وأضافت الوثيقة، إنه "فيما اذا كانت البيانات او الإجراءات الصادرة على الوزارة بخصوص الاحداث المشار اليها قد تضمن عقد اللقاءات والاستضافات واستدعاء لممثي سفارات الدول المعنية".

واردفت، أن "الدور الذي قامت به وزارة الخارجية في الجانب الإعلامي إزاء الرأي العام الدولي والمحلي احاطة المواطن العراقي، عملا بالخطوات والإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "الكعبي طالبة بمعرفة أسباب غياب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية طيلة الفترة التي شهدت حصول الاحداث والتداعيات الخطيرة".

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم

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وقال ق

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