عبدالمهدي واوغلو يبحثان تطورات الازمة في العراق والمنطقة

2020/01/09 | 17:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وجاويش اوغلو

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