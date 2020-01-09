وزير الخارجية : أي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين

2020/01/09 | 17:29 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، أن العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه، لافتا الى أن اي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين.وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقد في بغداد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن “العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه”، لافتا الى أنه تم التأكيد للجانب النركي على ...

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