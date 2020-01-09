2020/01/09 | 17:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يدعو وزير الخارجية لإعلامه بـإجراءات الحكومة تجاه القصف الامريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يدعو وزير الخارجية لإعلامه بـإجراءات الحكومة تجاه القصف الامريكي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يدعو وزير الخارجية لإعلامه بـإجراءات الحكومة تجاه القصف الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).