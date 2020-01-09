2020/01/09 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر أنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ومتجنس بجنسيتها منذ خمسة عشر عاما.ولفد أقسمت يوم أعطتني أمريكا جنسيتها أن أكون مواطنا ملتزما بالدستور ومخلصا لوطني الجديد.إن قسما لا يستهان به من العراقيين الذين أجبرتهم المحن على مغادرة بلدهم العراق وجدوا أنفسهم طوعا في ذات البلد الذي تسبب لهم بالمحنة.ولذلك فهم يواجهون صعوبة لا يواجهها على سبيل المثال عراقيو ألمانيا او عراقيو كندا أو عراقيو السويد أو حتى ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جعفر المظفر - بإمكانك أن تكون أمريكيا وعراقيا في ذات اللحظة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جعفر المظفر - بإمكانك أن تكون أمريكيا وعراقيا في ذات اللحظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).