التحالف الدولي يعلق عملياته ضد داعش لحماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراده

2020/01/09 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراده

وأوضح التحالف في بيان، أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم العمليات ضد داعش، مشيرا الى أن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل.

وبين التحالف أنه ينتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي في الخامس من الشهر الحالي، مؤكدا أن من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، أن يستمر القتال ضد داعش.

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