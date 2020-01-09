عبد المهدي لمسؤول اوربي: انسحاب القوات الأجنبية سيترك اثاراً إيجابية على امن واستقرار العراق

2020/01/09 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، سيترك اثاراً إيجابية على امن واستقرار وسيادة البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبدالمهدي استقبل اليوم الخميس، سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوث، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الحالية، وموقف العراق من تواجد القوات الأجنبية".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أكد أهمية قيام الاتحاد الأوربي بدوره في التهدئة وتبني المبادرات التي تجنب المنطقة والعالم التوتر ومخاطر النزاعات المسلحة على الأمن والسلم العالميين".

وأوضح عبدالمهدي "موقف الحكومة ومجلس النواب بطلب انسحاب القوات الأجنبية وأثره الإيجابي على أمن واستقرار وسيادة العراق"، مشيرا إلى "سعي العراق الدائم لإقامة افضل العلاقات مع الجميع وحفظ أمن واستقرار المنطقة".

من جهته اعرب سفير الاتحاد الاوربي عن "تفهمه لموقف العراق"، داعيا الى "ضرورة تحقيق التهدئة وعدم تصعيد المواقف الدولية في هذا الظرف والعمل المشترك لدرء المخاطر المحتملة جراء اي تصعيد في الازمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية".

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، الخميس (09 كانون الثاني، 2020) على رفع علم هيأة الحشد الشعبي العراقي، خلف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني علي حاجي زادة، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم في ايران.

وقال ا

بغداد اليوم _ بغداد

اتهم نائب الأمين العام لـ"حركة الأبدال" كمال الحسناوي، الخميس 9-1-2020، من اسماهم "عملاء السفارة الأميركية" بالوقوف وراء عمليات قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في الأيام الأخيرة.

وقال الحسناو

بغداد اليوم- متابعة

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم السبت المقبل.

وجاء في جدول الاعمال التي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، "التصويت على مقترح قانون التعديل لأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية

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