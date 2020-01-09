اوقاف نينوى تشرع باعمار ثلاثة جوامع في مدينة الموصل القديمة

2020/01/09 | 18:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]اعلنت مدير اوقاف نينوى الشروع باعمار ثلاثة جوامع في مدينة الموصل القديمة بعد تدميرها من قبل عصابات داعش الارهابية.

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