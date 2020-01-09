الامن النيابية : الحكومـة تطمـح الى مبادرة روسيـة لابعاد العراق عن الصراع الامريكـي الايرانـي

2020/01/09 | 18:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الحكومة تطمح لأن تتدخل روسيا لإبعادها عن الصراع بين الولايات المتحدة وايران .

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