عبدالمهدي يؤكد أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدوره في التهدئة

2020/01/09 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس ، سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوث ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الحالية، وموقف العراق من تواجد القوات الأجنبية.

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