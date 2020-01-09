بومبيو: الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين

2020/01/09 | 18:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض لا يصدق فرضية أن الحرس الثوري الإيراني تجنب عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق.وأشار بينس في مقابلة مع قناة NBC، اليوم الخميس، إلى أن "الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين...نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين.استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين".في المقابل، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق من اليوم، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

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