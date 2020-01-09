الحرس الثوري: الضربات على القواعد الامريكية

2020/01/09 | 18:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، العميد حاجي زادة، اليوم الخميس، ان عشرات الاشخاص قتلوا في الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الاسد" الامريكية في العراق، قائلا: كان بإمكاننا تكبيد الامريكان 500 قتيل في الهجمة الاولى.وفي تصريحه للمراسلين، خلال شرحه لعمليات "الشهيد سليماني" الصاروخية على قاعدة عين الاسد الامريكية، قال العميد علي حاجي زادة: ان الضربات الصاروخية على اهم القواعد الامريكية في إطار عمليات الشهيد سليماني، كانت بداية لعمليات كبرى، وستستمر في المنطقة كلها.وأضاف: اننا لم نكن في هذه العمليات بصدد قتل احد، ورغم انه من المؤكد أن عشرات الاشخاص قتلوا وأصيبوا، وقد تم إجلاؤهم في طائرات سي130.ولكننا لو كنا بصدد القتل، لكان بإمكاننا ان نخطط العمليات بشكل يقتل فيها 500 شخص في الخطوة الاولى، ولو كان هناك رد، فبما ان الظروف كانت ستتغير، ولما كنا مكلفين بالحفاظ على ارواح القوات الاميركيين، ولكان من المتوقع ان يصل عدد قتلاهم الى ما بين 4 و5 آلاف شخص في الخطوتين الثانية والثالثة.وأشار الى استعداد الاميركان لهذه الضربة، وقال: ان الاميركان اعلنوا انهم كانوا في حالة استنفار تام خلال الايام الاخيرة، فكانت 12 من طائراتهم بما فيها 7 طائرات من طراز MQ-9 ذات مهام الاستطلاع والقتال، و6 الى 7 طائرات بطيار، تقوم بدوريات مكثفة، كما انهم كانوا ينتظرون بكل قلق.وكنا نتوقع ان يقوموا بالدفاع، ولكننا رأينا انهم كانوا ينتظرون الصفعة، وعندما تلقوا الصفعة هدأوا نوعا ما.وأشار العميد حاجي زادة الى جاهزية القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية للمواجهة مع اميركا، وقال: لقد اطلقنا 13 صاروخا نحو القواعد الاميركية، الا اننا كنا جاهزون لإطلاق عدة مئات من الصواريخ خلال الساعات الاولى، وبما أننا كنا نتوقع في حالة عدم ضبط النفس من قبل الجانبين، ان يستمر الاشتباك في حالته المحدودة من 3 ايام الى اسبوع واحد، فلقد كنا أعدننا لهذه الظروف عدة آلاف من الصواريخ.وأكمل: ان كل الصواريخ اصابت اهدافها، ولم تطلق ولا رصاصة واحدة نحو صواريخنا، رغم ان الاميركان كانت لديهم العديد من الطائرات تحلق في المنطقة، الا انها لم تتمكن من المواجهة.

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