2020/01/09 | 18:20 - المصدر: عين العراق
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء يؤكد: لم نسحب ترشيح العيداني حتى اللحظة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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